Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 20–21 июня
18 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых драма «Давление», рассказывающая о работе военных метеорологов, готовивших прогноз погоды для операции «День Д», а также южнокорейский хоррор «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Давление
- Режиссер: Энтони Марас
- В ролях: Эндрю Скотт, Брендан Фрейзер, Керри Кондон, Крис Мессина, Дэмиэн Льюис, Тэмсин Топольски
- Жанр: драма / Великобритания, Франция, США / 100 мин.
- Слоган: «Один прогноз изменит мир»
- В прокате: с 18 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Актеры вкладывают в роли всю душу, сюжет держит в напряжении, но на фоне хеппи-энда все-таки закрадывается щекотливая мысль о том, что, пока одни лелеют свое самомнение, другим приходится вслепую идти под шквальный огонь».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Погода ковалась в тылу».
Колония
- Режиссер: Ен Сан Хо
- В ролях: Чон Джи Хён, Ку Гё Хван, Чи Чхан Ук, Ким Щин Нок, Щин Хён Бин, Ко Су
- Жанр: ужасы, боевик / Южная Корея / 122 мин.
- В прокате: с 18 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если пристально всматриваться, в "Колонии" можно разглядеть сатиру на корпоративный мир, смелые выпады в сторону органов правопорядка, действующих тупо по методичке, или размышления на модную тему — опасностей, которые несет нам искусственный интеллект. Но однообразное действие начинает надоедать уже по истечении первого часа хронометража, так что делать этого совсем не хочется».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Научно-зомбический прогресс».
Фейерверки днем
- Режиссер: Нина Волова
- В ролях: Александр Робак, Дарья Коныжева, Олеся Судзиловская, Маша Раскина, Вера Енгалычева, Ван Бин
- Жанр: драма, комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 11 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если начать придираться к этому дебютному опыту, то можно отметить, что иногда картина становится излишне сентиментальной, а режиссер выбирает не самые оригинальные ходы из ассортимента возможных. Но придираться совсем не хочется, ведь "Фейерверки днем" наполнены эмпатией ко всем героям и тем домашним теплом, которого так не хватает современному российскому кино».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сестровый сад».
Ганди молчал по субботам
- Режиссер: Юрий Зайцев
- В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Ольга Балацкая
- Жанр: драма, комедия / Россия / 102 мин.
- В прокате: с 18 июня
Кинопрокатчик «К24»: «В жизни 16-летнего Мота наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что она будет жить в родительском доме».
Семь снайперов
- Режиссер: Сандра Скиберрас
- В ролях: Рада Митчелл, Чарльз Коттье, Йоан Гриффит, Ли Тайгер Холли, Райан Квантен, Тим Рот
- Жанр: боевик, триллер / Австралия / 87 мин.
- В прокате: с 18 июня
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Крис Хендрикс, бывшая элитная снайперша, уже давно живет с 15-летней дочерью Аней вдали от цивилизации на ранчо в австралийской глубинке. Однако ее выслеживает Дракон, желающий свести с ней счеты. Будучи не в состоянии противостоять ему в одиночку, Крис созывает на подмогу своих товарищей из снайперского отряда, и ранчо быстро становится полем битвы за выживание. Дракон и его наемники методично уничтожают компаньонов Крис одного за другим, и она вынуждена использовать все свои смертоносные навыки, чтобы защитить дочь».
Робоняня
- Режиссеры: Макс Максимов, Анна Соловьева-Карпович
- В ролях: Ева Смирнова, Денис Кукояка, Елена Кукояка, Василиса Кукояка, Милана Хаметова, Ольга Тумайкина
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 89 мин.
- В прокате: с 18 июня
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Смекалку девочка унаследовала от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля».
Холоп 3
- Режиссер: Клим Шипенко
- В ролях: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова
- Жанр: комедия, приключения / Россия / 126 мин.
- В прокате: с 11 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В целом новый «Холоп» вышел куда менее людоедским и социально заряженным, чем предыдущие. Авторы уже не бичуют общественные язвы в лице тех самых мажоров, транжирящих родительские деньги (все остальные проблемы в нашей стране уже на момент выхода первого «Холопа» в конце 2019 года были решены)».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Нахрап Петра Великого».
Цена вершины
- Режиссер: Джон Глассберг
- В ролях: Эмили Хэррингтон, Седар Райт, Линн Хилл, Алекс Хоннольд, Санни Маккэндлесс, Тим Хэрринтон
- Жанр: документальный, спорт / Австрия, США / 83 мин.
- В прокате: с 11 июня
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «Знаменитая скалолазка Эмили Харрингтон, покорившая Эверест, ставит перед собой новую, почти невозможную цель — подняться на стену Эль-Капитан всего за 24 часа. Ни одной женщине до нее это еще не удавалось. Но на пике формы Эмили срывается и получает серьезную травму. Теперь под угрозой оказывается не только рекорд, но и ее возвращение в большой спорт. Преодолевая страх, боль и сомнения, она должна решить, готова ли вновь рискнуть всем ради мечты и места в истории».
Кассандра
- Режиссер: Бекзат Пирматов
- В ролях: Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Жаннат Керимбаев, Эльдияр Джарашев
- Жанр: фэнтези, триллер, драма / Кыргызстан / 90 мин.
- В прокате: с 11 июня
Кинопрокатчик «Ray of Sun Pictures»: «Начало 1980-х. Девушка, переживающая тяжёлую утрату, каждую ночь просыпается все более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения она отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнаёт, что стала жертвой албасты — древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри».
Крик: возвращение убийцы
- Режиссер: Джордон Фосс
- В ролях: Ян Луис Кастелланос, Тиана Ле, Элизабет Ю, Ванесса Рубио, Кэйси Миллс, Гилберт Овуор
- Жанр: ужасы, триллер / США / 102 мин.
- Слоган: «Тебе не убежать, тебе не спрятаться»
- В прокате: с 11 июня
Кинопрокатчик «Киномания»: «Тихий городок потрясла череда жестоких преступлений. Виной тому — маньяк из местных легенд в красном пальто и жуткой маске. В то же время местный житель находит коллекцию странных видеокассет, способных пролить свет на личность серийного убийцы. Но к чему приведёт его это расследование и будет ли он рад узнать, кто на самом деле скрывается за маской этого беспощадного преступника».