Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Актеры вкладывают в роли всю душу, сюжет держит в напряжении, но на фоне хеппи-энда все-таки закрадывается щекотливая мысль о том, что, пока одни лелеют свое самомнение, другим приходится вслепую идти под шквальный огонь».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Погода ковалась в тылу».