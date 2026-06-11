Нахрап Петра Великого

В прокат выходит комедия «Холоп-3» Клима Шипенко — очередная часть популярной франшизы. Выпуск ее в июне, а не под Новый год, как было с предыдущими фильмами, представляет собой попытку российских прокатчиков изобрести колесо «летнего блокбастера», давно благополучно работающее в Голливуде. По мнению Юлии Шагельман, в финансовом смысле их надежды, скорее всего, оправдаются, а что до художественной ценности — она никогда не была для «Холопов» приоритетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр со съемок фильма «Холоп 3»

Фото: Централ Партнершип Кадр со съемок фильма «Холоп 3»

Фото: Централ Партнершип

В финале второго «Холопа» (2023) «психолог»-экспериментатор Лев Арнольдович (Иван Охлобыстин), придумавший способ перевоспитания мажоров путем иммерсивного погружения их в условное прошлое, обещал вывести свой проект на федеральный уровень. В этом ему должна была помочь высокопоставленная чиновница Татьяна Васильевна (Наталья Рогожкина), мать исправленной в том выпуске мажорки. Она, очевидно, действительно привлекла подвластные ей бюджеты, так как частная лавочка Льва переехала в шикарный офис, а штат сотрудников значительно вырос. В частности, в нем появился отдел фактчекинга — неизвестно зачем, ведь к точности исторических деталей в своих реконструкциях Арнольдыч и Ко вовсе не стремятся.

Федеральный уровень герои в перерыве между вторым и третьим фильмом, видимо, уже проехали и теперь вышли на международный. Перевоспитанный первым мажор Гриша (Милош Бикович), ставший правой рукой Арнольдыча, мотается по командировкам в турецкий и французский филиалы (это тонкий намек на ремейки «Холопа», снятые в этих странах), а про исправительный метод печатают статьи в англоязычных СМИ.

Вернувшись из очередной поездки, Гриша, к своей вящей досаде, обнаруживает в офисе некоего Игоря (Петр Рыков), претендующего на его место в компании. Но этот конфликт не успевает как следует разгореться, как на пороге офиса появляются новые клиенты, причем очень юные: примерно 15-летная Милана (Виталия Корниенко) и ее младший брат Елисей (Степан Шевяков). Прочитав ту самую статью на английском, они пришли с запросом на исправление своих родителей, бизнесмена Бориса (Павел Прилучный) и бывшей поп-звезды, а ныне домохозяйки Елены (Кристина Асмус).

Последние когда-то страстно любили друг друга, а теперь устраивают отвратительные (и отвратительно сыгранные) скандалы и собираются разводиться. Борис еще и хочет продать судостроительную компанию, триста лет принадлежавшую его семье (как она ее сохранила в перипетиях бурной российской истории, не поясняется), туркам.

Терпеть все это решительно невозможно, так что команда перевоспитателей берется за дело и, отринув план Льва отправить подопытных в космос, выбирает как бы петровскую как бы эпоху.

Ну а дальше все идет по сценарию, отработанному в двух предыдущих частях. Аляповатые костюмы, плоские шутки про межгендерные отношения и зачем-то Ницше (Милана оказалась любительницей философии), постоянно нависающая над перевоспитуемыми угроза поркой или даже казнью (правда, с первого «Холопа» авторы все же смягчились и кнуты только свищут в воздухе, но реже касаются чьих-то спин), отрывистые реплики Ивана Охлобыстина и т. п. Есть, правда, и нечто новенькое, а именно продакт-плейсмент сервисов одной крупной компании, поданный так беспардонно, как будто на дворе начало 2000-х — тоже своего рода путешествие в прошлое, но уже для зрителей.

Бюджета в 1,2 млрд руб., собранного при помощи Фонда кино и сдачи рекламных площадей, хватило на постройку почти настоящей верфи, почти настоящего фрегата и турпоездку съемочной группы в Турцию, куда перемещается действие последней трети фильма — это уже должно вызывать у аудитории положительные реакции, закрепленные с помощью сериалов и курортов этой солнечной страны. А также экшен-сцены, как минимум две из которых позаимствованы из фильмов про Индиану Джонса (можно назвать это оммажем, но давайте не будем).

Параллельно перевоспитанию, за которым с жадным интересом следят дети Бориса и Елены, лишь слегка напрягаясь, когда родителей в очередной раз собираются казнить, разворачивается любовная линия между Гришей и фактчекером Верой (Анна Чиповская). Ее шестилетняя дочь Оля выказывает еще более тревожные психопатические тенденции, чем Милана и Елисей,— так, при первой встрече с Гришей она грозится его отравить, но потом, по счастью, смягчается и болеет за него против Игоря в борьбе за сердце ее мамы.

Игорь же сообщает, что готов отдать сопернику «бабу с прицепом» через месяц пользования ею, но его почему-то никто перевоспитывать не собирается — Гриша и Вера даже приглашают его на свою свадьбу.

В целом новый «Холоп» вышел куда менее людоедским и социально заряженным, чем предыдущие. Авторы уже не бичуют общественные язвы в лице тех самых мажоров, транжирящих родительские деньги (все остальные проблемы в нашей стране уже на момент выхода первого «Холопа» в конце 2019 года были решены). Они, как умеют, рассказывают про любовь на фоне южных пейзажей, а если кого и критикуют, то излишне ревнивых мужей. Мелкотемье это или смягчение нравов — покажут, видимо, следующие выпуски франшизы, ведь авторы уже пригрозили, то есть, простите, пообещали, что останавливаться не собираются.