Для исключения блэкаутов на Дону модернизировали две ПС сверхвысокого класса

Для исключения ограничений электроснабжения жителей Ростовской области в пиковые нагрузки электрической сети в 2026 году реконструированы ПС 500 кВ Ростовская с установкой третьего автотрансформатора и ПС 110 кВ Самбек в Мясниковском районе. Кроме этого, до 2031 года планируется построить ПС для Ростовской агломерации. Об этом в ответ на запрос «Ъ-Ростов» сообщил заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области, начальник управления предприятий топливно-энергетического комплекса Владимир Клименко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Энергопотребление Ростовской области в 2025 год составило 20 486,9 млн кВт/ч, что на 1,8% больше год к году. Пик пришелся на 11, 13 и 14 июля, когда держалась аномально высокая температура воздуха. В эти дни, показатель энергопотребления впервые за 34 года достиг 3,5 тыс. МВт. В этот период было зафиксировано нарушение подачи электроэнергии порядка 54 тыс. жителям региона.

Уровень потребления электроэнергии летом и зимой 2026-2027 годов ожидается в этих же пределах. Для укрепления энергетической инфраструктуры Ростовской области и в условиях увеличения нагрузки на энергосистему Юга, в схему и программу развития электроэнергетических систем РФ на 2026–2031 годы включены строительство новых объектов, модернизация ПС 500 кВ Ростовская и ПС 500 кВ Шахты, строительство новой подстанции для Ростовской агломерации.

К периоду высоких температур 2026 года региональные энергокомпании провели внеплановые проверки энергетических объектов, тепловизионное обследование, ремонт более 60 высоковольтных линий электропередач и подстанционного оборудования.

Кроме этого, в сетевых организациях прошли учения для ликвидации аварийных отключений и обеспечения бесперебойной работы энергообъектов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2020-2025 годах жители Ростовской области приобрели и установили около 1,5 млн кондиционеров, которые потребляют около 3 ГВт энергии, что существенно повлияло на рост энергопотребления региона.

Наталья Белоштейн