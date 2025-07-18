На Дону полтора миллиона кондиционеров поставили рекорд энергопотребления

Жители Ростовской области за последние пять лет приобрели и установили около 1,5 млн кондиционеров, которые потребляют около 3 ГВт энергии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, такое потребление равно выработке трех блоков Ростовской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Недавно на Дону был зафиксирован исторический максимум энергопотребления. Сегодня, с учетом роста энергопотребления населением, область потребляет больше, чем все энергоемкие предприятия 30 лет назад»,— отметил господин Слюсарь.

Врио губернатора указал на значительную изношенность электросетей, созданных еще в советское время, которые не справляются с возрастающим потреблением энергии. Приоритетом в бюджете на 2026-2027 годы станет обновление инфраструктуры коммунального хозяйства.

Ресурсоснабжающие компании предложили свои варианты решения проблемы. Слюсарь пообещал им поддержку. Также будет усилен контроль за девелоперами, строящими новые жилые комплексы в регионе.

«Ряд недобросовестных застройщиков мало того, что строили их не по техрегламентам, так еще и бросили потом свои сети», — заявил врио губернатора.

По словам Слюсаря, бесхозные сети необходимо взять на баланс и привести в порядок.

Валентина Любашенко