Жителя Кубани осудили за незаконную вырубку 60 деревьев в лесничестве

В Краснодарском крае суд рассмотрел уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений в Крымском лесничестве. Фигурантом стал мужчина, которого в декабре 2024 года наняли разнорабочим для расчистки участка под строительство линии электропередачи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным суда, мужчине заранее объяснили, что к вырубке деревьев и кустарников можно приступать только после получения необходимых согласований и оформления разрешительной документации. Несмотря на это, он самостоятельно начал спиливать насаждения, которые, по его мнению, мешали будущей установке опор ЛЭП.

В результате мужчина незаконно вырубил 60 лесных насаждений. Среди уничтоженных деревьев и кустарников оказались дуб, клен, ольха, берест, боярышник и кизил. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 1,5 млн руб.

В ходе разбирательства установили, что обвиняемый полностью признал вину. Мужчина явился с повинной и возместил причиненный ущерб. Кроме того, в качестве извинений он высадил деревья в одном из городов региона.

Суд учел признание вины, компенсацию ущерба и другие обстоятельства дела. В итоге мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 230 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что минприроды Кубани подало шесть исков к АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» на 4,4 млн руб. с требованием расторгнуть договоры аренды лесных участков и взыскать долг по платежам. Предприятие входит в «Цементинвест», в 2024 году получило 3,7 млн руб. чистой прибыли и является инвестором строительства нового завода за 22 млрд руб.

Мария Удовик