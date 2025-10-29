Минприроды Кубани подало шесть исков к цемзаводу «Горный» в Новороссийске

Министерство природных ресурсов Краснодарского края подало шесть исков к АО «Новороссийский цементный завод "Горный"», входящему в состав московской компании «Цементинвест». Как следует из данных, которые приводит «Ъ-Новороссийск», ведомство требует расторгнуть договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, и взыскать задолженность по арендным платежам. Общая сумма исковых требований превышает 4,4 млн руб. Рассмотрение дел назначено на 1 декабря 2025 года и 22 января 2026 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

АО «НЦЗ "Горный"» зарегистрировано в Новороссийске в 2008 году, основной вид деятельности — производство цемента, извести и гипса. 98,9% акций предприятия принадлежат ООО «Цементинвест». Руководителем компании является Виталий Вавилов, ранее возглавлявший завод «Атакайцемент». В 2024 году чистая прибыль предприятия составила 3,7 млн руб.

Компания выступает инвестором проекта строительства цементного завода стоимостью 22 млрд руб. и мощностью 3,5 млн тонн в год. Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.

Ранее власти Новороссийска отказали предприятию в выдаче разрешения на вырубку леса в хуторе Горном, где планировалось строительство завода. По результатам обследования участка было установлено, что под вырубку попадали более 128 тыс. деревьев, в том числе 3,2 тыс. сосен Палласа, занесенных в Красную книгу РФ. Территория также расположена в зоне затопления и в охранной зоне археологического памятника «Сидоренкова щель» X–XIII веков. Завод пытался оспорить отказ в судебном порядке.

Вячеслав Рыжков