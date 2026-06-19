Блогеру Александре Митрошиной вынесли приговор по делу о легализации средств

Тверской районный суд Москвы вынес приговор блогеру Александре Митрошиной по уголовному делу о легализации денежных средств. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александре Митрошиной назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 900 тыс. руб. Также суд конфисковал имущество на сумму 115,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что блогера задержали 7 марта 2025 в аэропорту Сочи после прилета из Дубая. Следствие предъявило ей обвинение в легализации денежных средств. С марта 2022 года Александра Митрошина находилась в ОАЭ и впервые за три года вернулась в Россию.

По версии следствия, в 2021 году блогер при наличии задолженности перед Федеральной налоговой службой приобрела элитные апартаменты на Большой Дмитровке в центре Москвы. Следователи считают, что недвижимость купили для легализации денежных средств.

8 марта Александра Митрошина полностью признала вину. После этого суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогера возбудили еще в марте 2023 года. По данным следствия, с октября 2020 года по май 2022 года Александра Митрошина как индивидуальный предприниматель не выплатила налоги на сумму более 120 млн руб.

Следствие считает, что блогер продолжала использовать упрощенную систему налогообложения, несмотря на превышение допустимого уровня доходов. Для перевода денежных средств, по версии правоохранительных органов, использовали подконтрольные фиктивные ИП.

В мае 2023 года Александра Митрошина сообщила о погашении основной части задолженности. В июле 2024 года Федеральная налоговая служба разблокировала счета блогера.

Мария Удовик