Суд продлил домашний арест задержанной в Сочи Александре Митрошиной до сентября

Суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной до 8 сентября по обвинению в отмывании 127 млн руб. Об этом сообщил защитник обвиняемой Михаил Юсупов «Известиям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи после прилета из Дубая. Ей предъявили обвинения в легализации денежных средств. С марта 2022 года блогер находилась в ОАЭ и впервые за три года вернулась в Россию.

По версии следствия, в 2021 году при наличии долгов перед налоговой службой Александра Митрошина приобрела элитные апартаменты на Большой Дмитровке в центре Москвы для легализации указанных средств. 8 марта блогер полностью признала вину. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

В марте 2023 года в отношении Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, блогер как индивидуальный предприниматель с октября 2020 по май 2022 года не заплатила налоги на сумму более 120 млн руб., используя упрощенную схему налогообложения. При этом она фактически получала доход больше предусмотренного этой схемой, но не переходила на общую систему налогообложения, а использовала подконтрольные ей фиктивные ИП для перевода средств.

В мае того же года Александра Митрошина сообщила, что погасила основную часть долга. В июле 2024 года стало известно, что ФНС России разблокировала счета блогерши.

Мария Удовик