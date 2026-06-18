Эксперты усомнились в реализации почвенной реформы Минсельхоза на Ставрополье

Федеральная инициатива по переводу пяти российских регионов, включая Ставропольский край, на рельсы адаптивно-ландшафтного земледелия столкнулась с жесткими противоречиями: аграрное ведомство рассчитывает обойтись без дополнительных бюджетных средств, тогда как эксперты и сами фермеры указывают на финансовую непроработанность этого замысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Веткин, Коммерсантъ Фото: Виктор Веткин, Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства России приступило к разработке масштабной реформы в области управления пахотными угодьями. Среди её ключевых составляющих — создание единой системы мониторинга качества почв и запуск экспериментальной программы адаптивно-ландшафтного земледелия (АЛСЗ). В число пилотных территорий отобраны пять субъектов федерации, в том числе Ставропольский край.

Однако старт проекта сопровождается показательным казусом: в краевом министерстве сельского хозяйства заявили, что не располагают сведениями о включении региона в перечень пилотных площадок. Между тем региональное подразделение РосАгрохимслужбы уже накопило необходимую научно-практическую базу и в принципе готово к проведению масштабных почвенных исследований — при условии достаточного финансирования и выстраивания рабочего взаимодействия с муниципальными и краевыми органами власти.

Камнем преткновения для специалистов стала финансовая модель инициативы. Согласно официальным материалам, реализация программы не предполагает выделения дополнительных бюджетных ассигнований — все мероприятия планируется осуществить в рамках действующих лимитов. Именно этот тезис вызвал наибольший скептицизм у экспертного сообщества.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев указал, что переход на АЛСЗ представляет собой весьма затратное мероприятие. По его оценке, только первоначальные капиталовложения охватывают приобретение специализированных буровых установок для контроля влажности грунта, оборудования для точного внесения удобрений, почвообрабатывающей техники с минимальным агрессивным воздействием на землю, а также закупку новых семенных фондов, удобрений и средств защиты растений. Помимо этого, необходимо учитывать текущие операционные издержки: корректировку агротехнологических регламентов, консультационное сопровождение и систематический мониторинг.

«Совокупные расходы будут существенно варьироваться в зависимости от площади хозяйства, сложности конкретного участка и выбранного набора технологических решений. Для малых и средних предприятий это может обернуться ощутимым финансовым бременем», — подчеркнул ученый.

Аграрии Ставрополья, в свою очередь, апеллируют к жесткой экономической реальности. Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Петр Коротченко пояснил, что принципы адаптивно-ландшафтного подхода хорошо знакомы местным хозяйствам — их актуальность для различных природно-климатических зон края никем не оспаривается. Проблема носит сугубо практический характер.

«Мы прекрасно понимаем, что именно необходимо применять на каждом конкретном поле. Агрохимический анализ проводится регулярно, рекомендации получаем. Но средств на их воплощение сегодня зачастую просто нет», — констатировал он.

По словам руководителя отраслевого объединения, ставропольские фермеры работают в условиях околонулевой рентабельности, что фактически исключает возможность добровольного инвестирования в новые технологии без целевой государственной поддержки.

Станислав Маслаков