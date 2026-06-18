В Минсельхозе Ставрополья не знают об участии региона в аграрном эксперименте

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации запускает программу адаптивно-ландшафтных систем земледелия в пяти пилотных регионах, включая Ставропольский край, однако руководство регионального аграрного ведомства заявляет об отсутствии официальных уведомлений о своем участии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Федеральный аграрный регулятор инициировал пересмотр принципов эксплуатации пахотных площадей. В основу инициативы легли два компонента: создание универсальной платформы мониторинга состояния почв и тестовое внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ). В рамках пилотного проекта, согласно пояснительной записке к проекту, программы будут предусматривать рекомендации регионам по севообороту, системам питания культур и мелиорации. Предполагается, что это позволит добиться «устойчивого воспроизводства плодородия почв и получения экологически безопасной продукции». В перечень экспериментальных территорий вошли пять субъектов, в числе которых оказался Ставропольский край. Впоследствии планируется масштабировать полученный опыт на федеральном уровне.

При этом первый заместитель главы краевого минсельхоза Елена Тамбовцева в комментарии изданию «Ъ-Кавказ» опровергла осведомленность регионального правительства об этом решении.

«Информация об участии Ставропольского края в пилотном проекте Минсельхоза России по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия не поступала», — прокомментировала «Ъ-Кавказ» Елена Тамбовцева.

Между тем ставропольские аграрии сегодня работают в условиях минимальной маржинальности. Местные сельхозпроизводители констатируют, что текущее экономическое положение не способствует освоению передовых технологических схем. По их мнению, выживание хозяйств сейчас находится в приоритете.

Специалисты регионального филиала РосАгрохимслужбы обладают необходимым научным потенциалом и практическими компетенциями для осуществления широкомасштабных обследований земель сельскохозяйственного назначения. Однако проведение подобных изысканий требует целевого финансирования и плотной координации действий с муниципальными образованиями и правительством края. Но, согласно тексту федерального проекта, дополнительного финансирования на его реализацию не предусмотрено.

Станислав Маслаков