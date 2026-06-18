Свыше 90% ставропольских сельхозугодий бедны органикой

Ставропольский край вошел в перечень пяти пилотных субъектов, где к 2027 году развернут экспериментальную программу адаптивно-ландшафтных систем земледелия, призванную остановить катастрофическую потерю гумуса и масштабную эрозию на фоне низкой доли органики в грунте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Федеральный центр инициирует фундаментальный пересмотр принципов эксплуатации сельскохозяйственных земель. Архитектура проекта подразумевает формирование единого механизма сквозного мониторинга качества почв и запуск пилотной модели адаптивно-ландшафтного земледелия (АЛСЗ). Контроль над массивами данных о состоянии как действующих, так и выбывших из оборота участков полностью замкнут на РосАгрохимслужбу.

По информации, полученной изданием «Ъ-Кавказ» в ставропольском филиале ведомства, регион уже приступил к подготовительной фазе. Масштаб работ впечатляет: агрохимические и эколого-токсикологические изыскания покроют свыше 21,4 млн гектаров сельхозугодий в масштабах страны. Собранные сведения позволят увидеть детализированную матрицу продуктивности каждого участка.

С 2027 года на Ставрополье и еще в четырех регионах заработает механизм АЛСЗ. Суть подхода — отказ от шаблонной обработки в пользу точных рекомендаций, привязанных к локальному климату, свойствам рельефа и структуре почвы. Хозяйства получат выверенные схемы севооборота, дозировки внесения удобрений, планы мелиорации и заградительные меры против эрозии.

Необходимость срочного вмешательства продиктована тревожной статистикой. Согласно сводкам краевой РосАгрохимслужбы, содержание органического вещества критически мало на 90,6% площади местной пашни. Угроза ветровой эрозии нависла над 81% угодий, водной — над 46%. В активной фазе разрушительные процессы находятся на 25,7% пахотного клина, что в абсолютных цифрах достигает почти одного миллиона гектаров. Расклад сил стихий таков: 40,3% территории выдувается, 13,2% размывается водой, еще 2,2% испытывают двойной удар. Наиболее остро проблема ощущается на Ставропольской возвышенности и в предгорьях, тогда как восточным округам сильнее досаждает засоление.

При этом в региональном минсельхозе заявили «Ъ-Кавказ», что не знают об участии Ставрополья в пилотном проекте.

Станислав Маслаков