Впервые в истории Петербурга выпускница с нарушением зрения получила 200 баллов на ЕГЭ

Выпускница школы-интерната № 1 им. К.К. Грота для слепых и слабовидящих детей Дарья Василенко набрала 200 баллов по итогам ЕГЭ — высший результат сразу по русскому языку и литературе. Это первый в истории города случай, когда учащийся с ограниченными возможностями здоровья показал такой результат, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в этом году ЕГЭ сдают более 29,5 тыс. петербургских выпускников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Всего в этом году ЕГЭ сдают более 29,5 тыс. петербургских выпускников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дарья учится в школе-интернате с первого класса, занимается плаванием, неоднократно побеждала в олимпиадах по русскому и литературе для детей с ОВЗ. Она претендует на золотую медаль и планирует поступать в Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Задания для выпускников школы не отличаются от тех, что сдают здоровые сверстники, но время экзамена увеличено на полтора часа.

Губернатор Александр Беглов поздравил выпускницу и педагогов: «Школа имени Грота — гордость Петербурга, первое и старейшее в России учебное заведение для слепых детей». Всего в этом году ЕГЭ сдают более 29,5 тыс. петербургских выпускников. В прошлом году 100 баллов получили 433 человека, дважды высший балл — 26.

Карина Дроздецкая