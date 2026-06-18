Администрацию Ростова обязали выплатить более 47 млн рублей за новую канализацию

Арбитражный суд Ростовской области отказался взыскать с ООО «Профсетьстрой» неустойку в размере 13,2 млн руб. за строительство канализации на ул. Лесопарковой в Ростове-на-Дону, заявленную управлением капитального строительства города (МКУ «УКС»). Однако встречный иск подрядчика к администрации на сумму 47,4 млн руб. был частично удовлетворен. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суть претензий муниципалитета к подрядчику касалась необходимости замены труб, не соответствующих ГОСТу.

Согласно материалам суда, муниципальный контракт на канализирование ул. Лесопарковой стороны заключили 22 апреля 2024 года. К работам ООО «Профсетьстрой» должно было приступить 1 мая, а завершить их до 1 октября 2024 года.

В иске управление капитального строительства указало, что работы на объекте в полном объеме не завершены, результат заказчику не передан. Заказчик принял работы только по первому этапу реконструкции в августе 2024 года и оплатил подрядчику 15,6 млн руб.

Фактически канализация введена в эксплуатацию и к ней подключены абоненты.

Подробности в материале — «Деньги ушли в трубу».

Наталья Белоштейн