Деньги ушли в трубу

Арбитражный суд Ростовской области не стал взыскивать с ООО «Профсетьстрой» 13,2 млн руб. неустойки при строительстве канализации на улице Лесопарковой в Ростове-на-Дону в пользу управления капитального строительства Ростова-на-Дону (МКУ «УКС»). Но при этом частично удовлетворен встречный иск подрядчика к администрации на 47,4 млн руб. Суть претензий муниципалитета к подрядчику касалась необходимости замены труб, несоответствующих ГОСТу. По мнению экспертов, обжаловать решение будет сложно, поскольку есть заключение судебной экспертизы. Кроме этого, канализация введена в эксплуатацию и к ней подключены абоненты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска управлению капитального строительства Ростова-на-Дону к ООО «Профсетьстрой» о взыскании неустойки в размере 13,2 млн руб. по муниципальному контракту на канализирование ул. Лесопарковой, но оштрафовал подрядчика на 1 млн руб. При этом по встречному иску горадминистрация обязана оплатить задолженность за выполнение работы в 46 млн руб., неустойку — 1 млн руб., расходы на судэкспертизу — 200 тыс. руб. и госпошлину — 694 тыс. руб. Встречные требования зачтены.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Профсетьстрой» зарегистрировано 16 мая 2022 года в Ростове. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Учредителем и директором компании является Елена Лиханина. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

Согласно материалам суда, муниципальный контракт на канализирование ул. Лесопарковой стороны заключили в 22 апреля 2024 года. К работам ООО «Профсетьстрой» должно было приступить 1 мая, а завершить их до 1 октября 2024 года.

В иске управление капитального строительства указало, что работы на объекте в полном объеме не завершены, результат заказчику не передан. Заказчик принял работы только по первому этапу реконструкции в августе 2024 года и оплатил подрядчику 15,6 млн руб.

Однако в начале декабря 2024 года проведенные УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области испытания труб показали, что взятые на объекте образцы не соответствуют требованиям ГОСТу по показателю «Массовая доля технического углерода (сажи) и/или минерального наполнителя». В соответствии с заключением лаборатории, содержание сажи в отобранном образце составило 0,7%, а согласно требованиям ГОСТ 18599-2001 содержание сажи должно составлять 2-2,5%, что, по мнению истца, является недостатком выполненных работ. На основании этого МКУ «УКС» направило «Профсетьстрой» претензию с требованием заменить трубы на более подходящие за свой счет и оплатить неустойку в 13,2 млн руб.

Подрядчик требования не выполнил и обратился со встречными требованиями принять и оплатить работы на сумму 52,9 млн руб. Вторая сторона также проигнорировала требования, настаивая на несоответствии труб ГОСТу.

Учитывая спор сторон, в конце декабря 2025 года была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Ее провело ООО «Экспертиза "ЮФОСЭО"».

«На основании анализа условий эксплуатации и физико-химического состава исследуемой трубной продукции (с содержанием сажи ниже показателей ГОСТ 18599-2001) экспертами подтверждена полная функциональная пригодность исследуемых труб с содержанием сажи ниже показателей ГОСТ 18599-2001 для использования в системах подземной самотечной канализации по следующим критериям: отсутствие фотодеструктивного воздействия, достаточная жесткость конструкции, соответствие условиям работы, пропускная способность, возможности, способы и стоимость ремонта»,— говорится в материалах дела.

Эксперты подтвердили, что использование не предусмотренных контрактом труб привело к его удешевлению на 770 тыс. руб. Кроме этого, установлено, что замена материалов на данном этапе строительства технически невозможна.

На основании результатов экспертизы суд пришел к выводу, что использование иных труб не повлияло на работу канализации, учитывая, что коллектор введен в эксплуатацию и к нему подключены линии абонентов.

«Суд приходит к выводу, что оснований для отказа в приемке и оплате фактически выполненных работ второго этапа в сумме 46 млн руб. у заказчика не имеется. Кроме того, суд обращает внимание на сроки поставки по накладным и изготовления трубы и ее укладки под землю, от 1 до 3 месяцев, что не могло способствовать ухудшению качества самой трубы»,— отмечается в решении.

В итоге суд частично удовлетворил иск подрядчика, обязав МКУ «УКС» выплатить по контракту 47,4 млн руб. Решение суда в законную силу не вступило.

Оспорить решение суда администрации Ростова будет крайне затруднительно, считает судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев, поскольку оно основано на заключении экспертизы. Для этого нужно доказать методологические ошибки экспертизы или добиться повторной, что возможно только по определенным основаниям.

Еще один барьер — факт ввода коллектора в эксплуатацию и подключения к нему абонентов.

«Это обстоятельство фактически меняет правовую квалификацию ситуации: объект используется по назначению, оказывает коммунальную услугу, и в случае удовлетворения требования о замене труб или демонтаже сети возникнет прямой конфликт с интересами неопределенного круга лиц»,— отмечает эксперт.

Александр Тереньтев добавил, что суды редко принимают решения об отключении действующей коммунальной инфраструктуры, так как это нарушает права граждан на услуги и баланс интересов. Прецедентов, обязывающих демонтировать подключенную сеть водоотведения только по ГОСТу без вреда, крайне мало.

Наталья Белоштейн