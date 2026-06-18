Ярославский бензин стал самым дешевым в ЦФО

В Ярославской области по данным на 15 июня средняя цена бензина стала самой низкой в регионах Центрального федерального округа и составила 65,79 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Неделей ранее самый дешевый бензин был в Ивановской области, но за прошедшую неделю он подорожал быстрее, чем в Ярославской, и достиг цены в 66,00 руб. за литр. Средняя цена бензина в ЦФО — 69,18 руб., в России — 69,11 руб. за литр.

За неделю с 9 по 15 июня в Ярославской области бензин в среднем подорожал на 0,1 руб., дизтопливо — на 0,22 руб.

Антон Голицын