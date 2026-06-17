Иммунология с одним неизвестным

В Краснодаре начался процесс по уголовному делу Евгения Филиппова, бывшего главы краевого министерства здравоохранения, обвиняемого в незаконном получении зарплаты на сумму 7,6 млн руб. в Кубанском государственном медицинском университете. Чиновник признал вину в том, что в течение 11 лет числился заведующим кафедрой иммунологии, не исполняя свои обязанности в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов

Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края Бывший министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов

Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

В первый день процесса по обвинению Евгения Филиппова в суд пришли около полутора десятков сотрудников Кубанского государственного медуниверситета (КубГМУ). Всех их пригласили для допроса в качестве свидетелей — показания дали ректор вуза Сергей Алексеенко, его заместители, преподаватели кафедры иммунологии и аллергологии, а также лаборанты, охранники и водители. Судья Евгений Соболев, задавая вопросы свидетелям, неизменно возвращался к одной теме — каким образом функционировала кафедра, если заведующий Евгений Филиппов только числился в должности заведующего, не выполняя большинство своих обязанностей. «У вас на кафедре анархия? Вы можете работать без заведующего?» — обращался судья к сотрудникам вуза, на что неизменно получал ответ: показатели работы кафедры всегда были хорошими.

Как следует из обвинительного заключения, Евгений Филиппов вскоре после назначения на пост министра здравоохранения Краснодарского края в 2013 году получил должность профессора кафедры акушерства и гинекологии КубГМУ.

В 2015 году чиновник попросил ректора Сергея Алексеенко перевести его на вакантную должность заведующего кафедрой иммунологии и аллергологии. По мнению обвинения, руководящая работа в вузе была необходима Евгению Филиппову для повышения его статуса в научном сообществе.

Министр пообещал ректору, что будет выбирать время для совмещения, Сергей Алексеенко согласился. Обвинение полагает, что ректор был введен в заблуждение, но вдаваться в детали трудовой деятельности Евгения Филиппова не стал, понимая свою зависимость от главы минздрава, в частности, в вопросах аттестации преподавателей. На вопрос суда о том, мог ли Евгений Филиппов в статусе министра влиять на руководство вуза, господин Алексеенко ответил: «И да и нет».

По данным обвинения, Евгений Филиппов не выполнял многочисленные обязанности заведующего кафедрой по направлениям учебной, научной и клинической работы, так как его рабочее время было занято деятельностью в министерстве здравоохранения Краснодарского края. Лаборант кафедры КубГМУ по указанию Евгения Филиппова регулярно делал отметки в табеле учета рабочего времени, на основании чего завкафедрой получал зарплату и стимулирующие выплаты, утверждает следствие. В общей сложности чиновнику были начислены средства в объеме 7,6 млн руб.

Евгений Филиппов полностью признал вину и компенсировал вузу нанесенный ущерб.

Несмотря на признание вины подсудимым, его бывшие подчиненные не согласны с тем, что Евгений Филиппов совершенно не интересовался работой кафедры. Министр появлялся на ученых советах и конференциях, писал научные статьи, утверждают преподаватели.

Евгений Филиппов был трудоустроен на четверть ставки (остальная часть штатной единицы всегда была вакантна) и по графику должен был появляться в вузе только по субботам, в выходной день минздрава. Сотрудники кафедры не стали категорично утверждать, что министр практически не бывал в вузе, каждый из них сообщал, что, возможно, субботний график Евгения Филиппова не совпадал с графиком большинства преподавателей.

Евгений Филиппов был арестован в марте текущего года и до сих пор находится под стражей. В апреле Октябрьский райсуд Краснодара вынес решение об обращении активов стоимостью 1,9 млрд руб., принадлежащих министру и его семье, в доход РФ в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Анна Перова, Краснодар