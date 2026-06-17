Главные новости за 17 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Воронежской области назначены новые даты ОГЭ для девятиклассников, экзамены у которых были отменены днем ранее из-за угрозы атаки БПЛА. Тогда школьников из 55 пунктов проведения экзаменов, включая Нововоронеж, более двух часов держали в укрытиях. Министр образования Наталья Салогубова сообщила, что 19 июня состоятся экзамены по географии, биологии и истории, а на 3 июля перенесены физика, информатика и химия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На Петровской набережной Воронежа после двухлетнего ожидания вновь анонсировали строительство всесезонного акватермального комплекса от компании «Боше Термы» с инвестициями около 1,7 млрд руб. Губернатор Александр Гусев выразил надежду, что «в этот раз инвестор заинтересован в максимально оперативном переходе от презентации к делу».

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, покинувший пост 13 мая и ушедший в двухнедельный отпуск, посетил международный туристический слет «Наш вектор» в Смоленской области. На слете его заметили в компании главы Смоленской области Василия Анохина и вице-премьера Абхазии Тараща Хагба. Ранее СМИ прочили господину Гладкову пост посла России в Абхазии.

Исполняющая обязанности ректора Курского государственного университета Екатерина Харченко может досрочно покинуть Госдуму. Комиссия по мандатным вопросам подготовила проект постановления о прекращении полномочий депутата от Курской области с 16 июня на основании личного заявления в связи с переходом на другую работу. Ранее госпожа Харченко заявляла, что не будет баллотироваться в новый созыв Госдумы, и подала документы на праймериз в Курскую облдуму, а 16 июня была назначена и. о. ректора КГУ.

ПАО «Ростелеком» получило два контракта на передачу видеоизображения с камер наблюдения на улицах Липецкой области на общую сумму 99,9 млн руб. Компания стала единственным участником торгов. Видеоконтроль будет вестись в Липецке, Ельце, Лебедяни и Грязях для повышения безопасности и управления городским хозяйством.

Конкурс на капитальный ремонт здания управления ФНС по Орловской области за 378 млн руб. признан несостоявшимся — не поступило ни одной заявки. Пятиэтажное кирпичное здание 1994 года постройки площадью 4,2 тыс. кв. м находится на площади Мира, 7а. Новые торги пока не объявлены.

В Ленинском райсуде Тамбова возобновлено производство по делу бывшего министра здравоохранения Екатерины Юньковой, обвиняемой в превышении полномочий. Процесс был приостановлен в феврале из-за того, что экс-чиновница находилась в зоне СВО в качестве врача-анестезиолога. Вину госпожа Юнькова признала и возместила ущерб в 129 тыс. руб., в апреле 2025 года она покинула пост по итогам служебной проверки.

Ульяна Ларионова