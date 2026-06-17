Белгородского экс-губернатора Гладкова заметили рядом с вице-премьером Абхазии

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил международный туристический слет «Наш вектор» в Смоленской области. Там он проводил время в компании главы региона Василия Анохина, вице-премьера Абхазии Тараща Хагба и организатора мероприятия, военкора Семена Пегова. Фото с турслета были опубликованы в канале господина Анохина в мессенджере «Макс».

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Слет был организован на территории национального парка «Смоленское Поозерье». Господин Гладков вместе с другими высокими гостями посетил лагерь и пообщался с ребятами. Не отказался он и взять в руки весло, сев в одну лодку с Василием Анохиным.

Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области 13 мая. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию. Однако слухи об отставке господина Гладкова появились более чем за месяц до этой даты. В числе его возможных будущих мест работы называли пост посла России в Абхазии.

На следующий день после отставки Вячеслав Гладков обратился к жителям Белгородской области, отметил, что «считает неправильным подводить итоги», и призвал «верить именно делам, а не словам».

Денис Данилов