И. о. ректора Курского госуниверситета может досрочно покинуть Госдуму

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам подготовила проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от Курской области Екатерины Харченко («Единая Россия»). Рассмотрение законопроекта запланировано на пленарном заседании Государственной думы 23 июня. Это следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И.о. ректора Курского государственного университета, депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко

Фото: Курское реготделение партии «Единая Россия» И.о. ректора Курского государственного университета, депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко

Фото: Курское реготделение партии «Единая Россия»

Документ предусматривает завершение депутатской деятельности госпожи Харченко задним числом — 16 июня этого года. Основанием для этого названо личное заявление парламентария, написанное в связи с переходом на другую работу.

Екатерине Харченко 48 лет. Она родилась в Курске, в 1999 году окончила экономический факультет Юго-Западного госуниверситета. В том же вузе госпожа Харченко впоследствии работала деканом факультета экономики и менеджмента. С ноября 2016 года она была председателем комитета образования и науки Курской области. В январе 2019-го стала вице-губернатором, курирующим вопросы внутренней политики, СМИ, молодежи и туризма. С марта 2020 года по ноябрь 2021-го возглавляла Курский государственный аграрный университет. С 2021 года является депутатом Госдумы восьмого созыва, занимает должность зампреда комитета по науке и высшему образованию.

В конце апреля госпожа Харченко заявила, что не будет баллотироваться на мандат в новом созыве Госдумы. Она уточнила, что хочет «вернуться в родной регион» и подала документы на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в новый созыв Курской областной думы. Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что 16 июня Екатерина Харченко была назначена и. о. ректора Курского государственного университета (КГУ). На сайте КГУ главой вуза еще указан Александр Худин, который ушел в отставку 15 июня.

Алина Морозова