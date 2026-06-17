Экс-министр тамбовского здравоохранения вернулась из зоны СВО под суд

В Ленинском райсуде Тамбова возобновили производство по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра здравоохранения региона Екатерины Юньковой. В феврале этого года производство приостановили в связи с нахождением госпожи Юньковой в зоне СВО. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в суде, экс-министр посещает заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тамбовской области Фото: Правительство Тамбовской области

Екатерина Юнькова родилась в Сахалинской области, окончила Воронежский медицинский университет (ВГМУ). Работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в Тамбовской ЦРБ, заместителем главврача в больнице №3 Тамбова. С марта 2023 года трудилась в министерстве здравоохранения региона, где с февраля 2024-го работала в качестве врио главы ведомства, а затем была утверждена в должности. В зоне СВО работала анестезиологом-реаниматологом в одной из больниц Минобороны в ЛНР.

По данным картотеки, процесс был остановлен 17 февраля с формулировкой: «отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве», но «местонахождение обвиняемого известно». Производство по делу госпожи Юньковой возобновилось 29 мая. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в суде, «этого не могло бы произойти в ее отсутствие». Однако 5 июня заседание вновь было отложено — на этот раз из-за неявки свидетелей, но не обвиняемой.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», следствие считает, что в конце 2024 года по указанию Екатерины Юньковой в отсутствие законных оснований был издан приказ о ее личном премировании за выполнение особо важных и сложных задач. В результате из бюджета были незаконно израсходованы 129 тыс. руб. Вину госпожа Юнькова признала и возместила ущерб. В апреле 2025-го чиновница покинула пост после служебной проверки.

Уголовное дело госпожи Юньковой (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) дошло до суда в начале декабря прошлого года.

Денис Данилов