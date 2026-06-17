В Воронеже назначили новые даты ОГЭ после отмены экзаменов из-за угрозы БПЛА

Министерство образования Воронежской области определило новые даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, перенесенного из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Салогубова в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

19 июня состоятся экзамены по географии, биологии и истории. На 3 июля перенесены физика, информатика и химия.

Вчера, 16 июня, ОГЭ был отменен в связи с тем, что из-за угрозы удара БПЛА школьники находились в укрытиях более двух часов. В убежища на время угрозы были направлены ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в областном центре и одного — в Нововоронеже, где экзамен пытались провести несколько раз.

Ульяна Ларионова