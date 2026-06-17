Никто не взялся за ремонт здания Федеральной налоговой службы в Орле за 378 млн

Конкурс по поиску подрядчика для капитального ремонта пятиэтажного административного здания управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Орловской области признан несостоявшимся. На торги не подали ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 378 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кирпичное здание 1994 года постройки с подвальным этажом находится в Орле на площади Мира, 7а. Общая площадь помещений — около 4,2 тыс. кв. м. Подрядчику предстояло выполнить монтаж инженерных систем, общестроительные и отделочные работы. Завершить их нужно было не позднее 30 ноября 2028 года. Финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета.

О поиске подрядчика стало известно в мае. Новые торги на ремонт здания пока не объявлены.

В марте стало известно, что здание воронежского управления ФНС в областном центре отремонтирует группа компаний ДСК, которая контролируется семьей экс-сенатора и депутата облдумы Сергея Лукина. Контракт с АО СЗ «Домостроительный комбинат» подписали по начальной цене в размере 407,8 млн руб.

Кабира Гасанова