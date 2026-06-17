ВСУ атаковали автобус с детьми под Брянском: что известно о происшествии

17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по ехавшему через Брянскую область автобусу из белорусского Гомеля. В автобусе находилась детская футбольная команда, направлявшаяся на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая детей женщина, ранения получили восемь человек. Белоруссия назвала произошедшее террористическим актом и потребовала от Украины объяснений. Главное о трагедии — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атакованный БПЛА автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Белоруссии

Фото: телеграм-канал Врио Губернатора Брянской области Атакованный БПЛА автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Белоруссии

Фото: телеграм-канал Врио Губернатора Брянской области

Что произошло 17 июня украинские БПЛА атаковали в Брянской области автобус, в котором ехала детская футбольная команда из Гомеля на отдых в Геленджик.

В автобусе находились 44 пассажира, из них — 28 детей спортсменов.

По данным Минздрава Белоруссии, пострадали восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Погибла жена тренера футбольной команды, сопровождавшая детей.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в разговоре с RT рассказал, что дрон ударил в переднюю часть автобуса, в район колеса. Сидевшие на правых передних рядах пострадали больше остальных, пояснил он.

Помощь Президент России Владимир Путин поручил помочь пострадавшим при ударе БПЛА по автобусу в Брянской области.

Белорусские врачи в сопровождении ГАИ и МЧС выехали в Брянскую область. По поручению министра здравоохранения РФ специалисты Федерального центра медицины катастроф также отправились в Брянск для помощи пострадавшим.

Решение о перевозке пострадавших будет принято после консультаций белорусских специалистов с российскими. Минск в случае необходимости готов отправить вертолет медслужбы, сообщил глава ведомства Александр Ходжаев.

Брянское «Динамо» предоставит гостиницу на базе клуба для проживания семей пострадавших после удара ВСУ, указано в заявлении.

Пассажиры автобуса, которые не пострадали после удара, размещены в ПВР под прикрытием российских военных. Они ждут сопровождающей колонны из Гомеля, чтобы вернуться домой, сообщил в эфире «Вестей» врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Белорусские дети вернутся из Брянской области в республику вечером или ночью, сообщили ТАСС в Гомельском областном исполнительном комитете.

Реакция Белоруссии и России В Кремле и МИД Белоруссии назвали произошедшее террористической атакой.

Белоруссия потребовала от Украины объяснений из-за удара по автобусу с детьми.

МИД Белоруссии напомнил своим гражданам о необходимости «строго соблюдать порядок выезда организованных групп за рубеж, особенно детских, и полностью исключить поездки в зоны конфликтов, боевых действий и прилегающие к ним регионы».

СКР и СК Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте. Белорусские следователи выехали на место происшествия для помощи российским коллегам, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Реакция Украины Генштаб ВСУ отверг обвинения в атаке на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Спикер Генштаба в комментарии «Зеркалу» заявил, что ВСУ не применяли БПЛА в указанный период в Брянской области.

Анна Токарева