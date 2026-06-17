Мурашко направил в Брянск специалистов для оказания помощи пострадавшим при ударе по автобусу

Группу специалистов направили в Брянск по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке ВСУ на автобус. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов журналистам.

«В Брянск по поручению министра здравоохранения России направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке БПЛА на автобус», — отметил господин Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

По словам помощника министра, специалисты дополнительно осмотрят пострадавших, проведут консилиумы. Минздрав Белоруссии также направил в Брянскую область три реанимационные бригады и специалистов для оценки состояния белорусских граждан, пострадавших в результате атаки. Минск в случае необходимости готов отправить вертолет медслужбы, сообщал глава ведомства Александр Ходжаев. Господин Ходжаев уточнял, что в Брянск из Белоруссии отправились специалисты республиканского уровня, в том числе анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, а также специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы.

ЧП случилось 17 июня на трассе А240 под Брянском. Детская футбольная команда ехала из Гомеля в Геленджик. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. При ударе дрона погибла сопровождавшая их женщина. По последним данным белорусского Минздрава, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести при атаки. До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о семерых пострадавших, из которых пять несовершеннолетних. СКР возбудил дело о теракте.