Путин поручил помочь пострадавшим при ударе БПЛА по автобусу в Брянской области

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко срочно помочь пострадавшим при ударе беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Врио Губернатора Брянской области Фото: телеграм-канал Врио Губернатора Брянской области

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Атака на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области произошла 17 июня. В автобусе ехали 44 пассажира, в том числе 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. Пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. СКР возбудил дело о теракте.