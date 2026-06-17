В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях без окон или с окнами, не выходящими на море. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Если сигнал застал дома, необходимо отойти от окон и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без остекления (коридор, ванная, туалет, кладовая). На улице безопасными местами считаются цокольный этаж ближайшего здания, подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия не подходят.

Очевидцев просят воздерживаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, беспилотников и их обломков, действий спецслужб и средств защиты объектов.

Граждан призывают сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официальной отмены сигнала. Единый телефон экстренных служб — 112.

UPD: угрозу атаки БПЛА отменили в 17:43 мск.

Алина Зорина