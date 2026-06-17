Число обслуженных рейсов в аэропорту Сочи выросло до 82

Аэропорт Сочи продолжает работу в условиях периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства. По данным воздушной гавани, с начала суток обслужили 82 рейса, включая 36 прибывших и 46 отправленных самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В аэропорту сообщили, что все службы продолжают работать в усиленном режиме. Основная задача специалистов заключается в том, чтобы максимально оперативно принять и отправить рейсы, которые были задержаны из-за временных ограничений.

Координацию работы обеспечивает Центр оперативного управления аэропортом. Его диспетчеры в непрерывном режиме взаимодействуют с наземными службами и выстраивают график обслуживания воздушных судов. Это позволяет распределять ресурсы аэропорта и обеспечивать выполнение рейсов по мере восстановления расписания.

В воздушной гавани отметили, что особое внимание уделяют организации работы в условиях повышенной нагрузки. Сотрудники аэропорта продолжают принимать меры для сокращения времени ожидания пассажиров и восстановления регулярности полетов.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков перед выездом в аэропорт. Актуальные сведения о времени вылета и прилета доступны через аудиообъявления в терминале, электронные табло, информационные экраны, а также на официальных ресурсах авиакомпаний и аэропорта Сочи.

Ранее аэропорт сообщал о постепенном восстановлении графика после действия ограничений, которые вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После возобновления работы воздушной гавани количество обслуженных рейсов продолжает увеличиваться.

В аэропорту подчеркнули, что безопасность пассажиров остается приоритетом при организации полетов и обслуживании воздушных судов. Сотрудники всех подразделений продолжают работу для стабилизации расписания и отправки задержанных рейсов в пункты назначения.

Мария Удовик