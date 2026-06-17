В Петербурге планируют построить храм в память о погибших участниках СВО

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании 17 июня одобрили изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Одна из поправок, предложенная депутатом Михаилом Барышниковым, предусматривает исключение более 100 кв. м. территории сквера на улице Политрука Пасечника. По словам парламентария, участок планируют использовать для строительства храма в память о погибших участниках СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге изменили закон о зеленых зонах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге изменили закон о зеленых зонах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еще одну инициативу внес парламентарий Антон Соловьев. Поправка предполагает сокращение площади Пискаревского парка в границах проспекта Непокоренных, Амурской улицы, улицы Верности и улицы Бутлерова — с 88,7 до 88,6 га.

Как пояснил господин Соловьев, изменение связано с корректировкой границ территории после работ по благоустройству тротуара. Кроме того, документ закрепляет за сквером на улице Верности официальное название «Парк Героев СВО».

Матвей Николаев