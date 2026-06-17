Закс назначил выборы депутатов нового созыва на 20 сентября

Выборы депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва пройдут 20 сентября. Постановление о назначении дня голосования одобрил городской парламент на пленарном заседании 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Заксобрание будут избраны 50 депутатов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Заксобрание будут избраны 50 депутатов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В заксобрание будут избраны 50 депутатов: 25 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 25 — по партийным спискам. Имена кандидатов политические партии утвердят на съездах и конференциях, которые пройдут в конце июня — в начале июля.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября. Однако ранее глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что, скорее всего, выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. В таком формате проходили все последние выборные кампании в России.

Как Петербург готовится к выборам в Госдуму — в материале «Ъ Северо-Запад» «Партии занимают округа».

Надежда Ярмула