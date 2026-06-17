Туристку из Челябинской области задержали в Сочи за публикацию видео работы военных

В Сочи сотрудники полиции задержали 45-летнюю туристку из Челябинской области после публикации в интернете видеозаписи, на которой были зафиксированы действия военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеопубликация, содержащая кадры с участием военной техники и военнослужащих, выполняющих служебные задачи. По факту распространения материалов была проведена проверка, в рамках которой установили личность автора ролика.

Правоохранительные органы оперативно установили женщину и доставили ее в отдел полиции. Задержанной оказалась 45-летняя уроженка Челябинской области, находившаяся на территории курорта в качестве туристки.

В ходе разбирательства женщина пояснила, что находилась на набережной, где заметила военную технику и военнослужащих, после чего сняла происходящее на видео и разместила запись в социальной сети «ВКонтакте». Она заявила, что сделала это «в целях хайпа», не предполагая ограниченного доступа к материалу и не осознавая возможных последствий распространения подобных кадров.

Материалы проверки по факту публикации переданы в уполномоченные органы для дальнейшего процессуального решения.

В Краснодарском крае действует установленный запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, действиях сил безопасности, местах расположения военных и объектов критической инфраструктуры. За нарушение предусмотрена административная ответственность, максимальный размер штрафа достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик