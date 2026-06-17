В перерывах между ограничениями аэропорт Сочи обработал почти 50 рейсов

Работа аэропорта Сочи стабилизирована после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Ограничительные меры ранее вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в условиях изменения воздушной обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После отмены ограничений 17 июня в 08:25 аэропорт Сочи обеспечил обслуживание 11 рейсов на вылет и 11 рейсов на прилет. В течение суток, несмотря на неоднократные временные ограничения воздушного пространства, в общей сложности 26 воздушных судов были отправлены в пункты назначения, а 23 самолета прибыли в аэропорт.

В воздушной гавани отметили, что операционные службы сделали все необходимые действия для поэтапного восстановления расписания и минимизации накопленных задержек. Обслуживание рейсов осуществляется в порядке очередности с учетом готовности рейсов и инфраструктуры аэропорта.

Авиаперевозчики продолжают информировать пассажиров об изменениях расписания по контактным данным, указанным при оформлении билетов. Для пассажиров организованы сервисные меры поддержки, включая предоставление напитков, питания и размещение в гостиницах при длительных задержках в соответствии с действующими нормами.

Пассажирам рекомендовано использовать официальные источники информации, включая онлайн-табло и стойки справочной службы аэропорта. Работа персонала в терминале направлена на обеспечение непрерывного обслуживания пассажиропотока в условиях восстановленного графика полетов.

«Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Краснодара задержаны 34 рейса: 19 на вылет (включая Москву, Стамбул, Новосибирск и другие города) и 15 на прилет. Ситуация связана с мерами безопасности на фоне режима беспилотной опасности в регионе, а прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Мария Удовик