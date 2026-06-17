В аэропорту Краснодара задерживаются 34 рейса на вылет и прилет

В международном аэропорту Краснодара зафиксированы задержки 34 рейсов на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Из общего числа 19 рейсов задерживаются на вылет, еще 15 — на прилет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич, Коммерсантъ Фото: Маргарита Синкевич, Коммерсантъ

Среди задержанных вылетов отмечены рейсы в Новосибирск, Ереван, Казань, Уфу, Душанбе, Тюмень и Санкт-Петербург. Отдельно зафиксированы задержки двух рейсов в Стамбул и Сургут, а также девяти рейсов в Москву. Таким образом, основная нагрузка задержек пришлась на московское направление.

На прилет задержки затронули рейсы из Казани, Уфы, Душанбе, Сочи, Антальи, Новосибирска, Тюмени, Сургута и Санкт-Петербурга. Из Стамбула зафиксированы три задержанных рейса, из Москвы — четыре.

Ранее Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, что отражалось на формировании расписания. Аналогичные меры применялись в аэропортах Сочи и Геленджика для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Южная транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов. В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по указанному телефону горячей линии.

В Краснодарском крае ранее был введен режим беспилотной опасности, что также учитывается при регулировании воздушного движения и работе аэропортовой инфраструктуры.

«Ъ-Кубань» писал, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над 12 регионами, включая Московскую область, Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Сбитые аппараты зафиксированы также над Белгородской, Брянской, Курской и другими областями.

Мария Удовик