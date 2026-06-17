Почти 50 самолетов успел обслужить аэропорт Сочи в паузах между ограничениями
В аэропорту Сочи после снятия временных ограничений восстановлена работа по приему и выпуску воздушных судов. Обслуживание рейсов возобновили в штатном режиме с учетом ранее введенных ограничений воздушного пространства, которые действовали для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
С момента снятия ограничений в 08:25 17 июня аэропорт Сочи обслужил 11 рейсов на вылет и 11 рейсов на прилет. При этом, несмотря на неоднократное введение временных ограничений в течение суток, воздушная гавань обеспечила отправку 26 рейсов по направлениям и прием 23 прибывающих воздушных судов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
В Telegram-канале администрации аэропорта подчеркнули, что все технологические и наземные службы сделали необходимый комплекс мероприятий для оперативного восстановления графика обслуживания. Очередность выполнения рейсов определяется с учетом времени прибытия воздушных судов и готовности экипажей.
Отдельно отмечено, что авиакомпании информируют пассажиров об изменениях расписания через контактные данные, указанные при бронировании. Параллельно пассажирам предоставляется сервисное сопровождение, включая выдачу напитков, горячего питания и размещение в гостиницах в соответствии с требованиями законодательства при длительном ожидании вылета.
Пассажиров ориентируют на получение информации через официальные каналы авиаперевозчиков и стойки информации в терминале. В случае необходимости работают сотрудники службы гостеприимного сервиса в зонах аэропорта.