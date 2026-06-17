Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Росавиация сообщает о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.

Фото: Саркис Айвазян

Фото: Саркис Айвазян

«В аэропорту Геленджик введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении Росавиации.

Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе рейсов в справочных службах аэропорта и на официальных сайтах перевозчиков. О сроках действия ограничений не сообщается.

UPD: в 11:53 ограничения сняты

Власти Анапы предупредили жителей и гостей курорта об угрозе атаки БПЛА. В городе звучат сирены.

Наталья Решетняк

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд