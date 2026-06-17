Аэропорт Геленджика приостановил работу

Росавиация сообщает о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

«В аэропорту Геленджик введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении Росавиации.

Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе рейсов в справочных службах аэропорта и на официальных сайтах перевозчиков. О сроках действия ограничений не сообщается.

UPD: в 11:53 ограничения сняты

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Наталья Решетняк