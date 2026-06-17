В Анапе включена сирена из-за угрозы атаки беспилотников

Система оповещения населения запущена в Анапе в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации города-курорта. Жителям и гостям города рекомендуется незамедлительно проследовать в укрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! В городе включена сирена, сохраняется угроза атаки БПЛА. Укройтесь в здании, желательно в помещении без окон — ванной, кладовой, коридоре, подвале, цокольном этаже. Не используйте для укрытия автомобиль», — говорится в экстренном сообщении.

В мэрии подчеркнули, что съемка и публикация материалов о работе средств противовоздушной обороны и спецслужб строго запрещена. Граждан призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до официального объявления об отмене режима опасности.

Единый телефон экстренных служб — 112.

Наталья Решетняк