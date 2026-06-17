В Сочи стартовала подготовка к выборам в Госдуму

В Сочи начали подготовку к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Курорт входит в Южный одномандатный избирательный округ №54, в который также включены федеральная территория «Сириус», Белореченский район и часть Апшеронского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Общее число избирателей в округе составляет 528,4 тыс. человека. Из них 392,9 тыс. зарегистрированы в Сочи. Для проведения голосования на территории курорта задействуют пять территориальных избирательных комиссий — Адлерскую, Лазаревскую, Приморскую, Хостинскую и Центральную. Также в городе будут работать 244 участковые избирательные комиссии.

Председатель базовой территориальной избирательной комиссии «Приморская» Валентина Ткачева сообщила, что подготовку начали в соответствии с законодательством для обеспечения комфортных и безопасных условий реализации избирательных прав граждан.

Для обеспечения прозрачности голосования 157 избирательных участков Сочи оснастят камерами видеонаблюдения с трансляцией на специальный служебный портал. На остальных участках установят системы видеофиксации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Документ уже опубликовали на официальном портале правовой информации.

В ходе голосования сформируют новый состав парламента из 450 депутатов. Половину мест — 225 мандатов — распределят по одномандатным избирательным округам, еще 225 депутатов изберут по федеральному избирательному округу.

Как и в предыдущие годы, члены участковых избирательных комиссий заранее проведут адресное информирование населения. Для этого организуют подворовые и поквартирные обходы жителей.

Мария Удовик