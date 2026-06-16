Ростов-на-Дону занял седьмую строчку в рейтинге обеспеченности торговыми площадями

Донская столица продемонстрировала показатель обеспеченности моллами в 517 квадратных метров на тысячу горожан, заняв седьмую позицию в масштабном исследовании консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На полях проходящего в Сочи отраслевого форума «Движение» были обнародованы актуальные данные о насыщенности крупных городов России объектами торговой недвижимости. Согласно сведениям, которые представила региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова, южная столица уверенно чувствует себя в первой десятке, расположившись на седьмом месте.

Индикатор обеспеченности ритейл-пространством в Ростове-на-Дону зафиксирован на отметке 517 кв. м на каждую тысячу проживающих. Это позволило городу обойти многих конкурентов и подтвердить статус одного из ключевых потребительских хабов юга страны.

Безоговорочным флагманом рейтинга стал Краснодар, где аналогичный параметр достиг внушительной цифры в 834 «квадрата». Вслед за столицей Кубани в пятерке лидеров расположились Самара (795 кв. м), Екатеринбург (639 кв. м), Москва (609 кв. м) и Нижний Новгород (591 кв. м). Строчкой выше Ростова-на-Дону аналитики поставили Воронеж с результатом 564 кв. м.

Противоположную картину эксперты наблюдают в ряде сибирских и волгоградских агломераций. Замыкают перечень Новосибирск, Красноярск и Волгоград. В этих мегаполисах уровень предложения торговых площадей не превышает 370, 341 и 334 квадратных метров на тысячу человек соответственно, что свидетельствует о колоссальном контрасте между лидерами и аутсайдерами списка.

Стоит отметить деловую активность на рынке недвижимости донского региона в предыдущие периоды. Ранее появлялась информация о том, что Ростовская область стала единственным субъектом Южного федерального округа, где в 2025 году был реализован проект торгового центра. Речь идет о микрорайонном торгово-выставочном комплексе «Новая Провинция», чья арендопригодная площадь составляет 6,7 тысячи кв. м. В аналитических отчетах других консалтинговых структур, в частности Nikoliers, город на Дону также фигурировал в топ-10 лучших по обеспеченности торговыми метрами.

Вместе с тем, согласно озвученным на сочинском форуме исследованиям, в смежном сегменте деловой недвижимости позиции Ростова-на-Дону оказались значительно скромнее. В рейтинге насыщенности офисными площадями он занял лишь двенадцатую строчку с показателем 187 кв. м на 1 тыс. жителей, что говорит о заметном дисбалансе в развитии коммерческой инфраструктуры.