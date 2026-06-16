Воздушная пауза

С начала июня аэропорт Сочи несколько раз вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне угроз атак беспилотников и работы систем ПВО на юге России. Из-за корректировок воздушного пространства были задержаны сотни рейсов, часть самолетов ушла на запасные аэродромы, а пассажиров размещали в гостиницах. На фоне ограничений авиакомпании меняли расписание, а власти регулярно объявляли угрозу атаки БПЛА в Сочи и других районах Краснодарского края. О сбоях в работе аэропорта Сочи и ситуации с авиасообщением на юге России,— в материале «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

В начале июня аэропорт Сочи начал работать в условиях регулярных ограничений воздушного пространства на фоне угроз атак БПЛА. В ночь на 6 июня несколько раз вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту объясняли, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После снятия ограничений авиагавань переходила на работу по фактическому расписанию, обслуживая рейсы в порядке очередности. Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией на онлайн-табло и сообщениями авиакомпаний.

По данным аэропорта, в период наибольших ограничений на запасные аэродромы были направлены 29 самолетов, а более 50 рейсов задержали.

7 июня аэропорт Сочи продолжил работу по фактическому расписанию. В авиагавани предупреждали, что авиакомпаниям потребуется время для стабилизации графика после вынужденных корректировок. Пассажирам напоминали, что при задержке рейса более двух часов перевозчики обязаны предоставить прохладительные напитки, а при более длительном ожидании — питание и размещение при необходимости.

В этот же день стало известно, что в Хостинском районе Сочи обломки украинского БПЛА упали на проезжую часть, после чего произошел взрыв. Взрывной волной выбило стекла в автобусе с пассажирами, следовавшем по маршруту. По данным оперштаба Краснодарского края, в салоне находились 15 человек, никто не пострадал.

10 июня аэропорт Сочи сообщил о работе в штатном режиме. К середине дня авиагавань обслужила почти 24 тыс. пассажиров, а суточный план предусматривал прием 105 и отправку 110 рейсов.

Несмотря на стабилизацию ситуации, на вылет продолжали задерживаться 16 рейсов с отклонением более чем на два часа.

В аэропорту подчеркивали, что регистрация, досмотр, обслуживание воздушных судов и посадка выполняются в обычном режиме. Одновременно в Краснодарском крае продолжал действовать режим беспилотной опасности.

Ночью 11 июня ситуация вновь осложнилась после массированной атаки беспилотников. По данным Минобороны РФ, с вечера 10 июня до утра 11 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Ограничения на полеты вводили в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Утром 11 июня власти Сочи отменили угрозу атаки БПЛА, однако ограничения в аэропорту продолжали действовать уже третий час.

После снятия ограничений аэропорт Сочи столкнулся с масштабными сбоями в расписании. По данным онлайн-табло, на прилет и вылет задерживался 71 рейс. Корректировки затронули как внутренние, так и международные направления, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ташкент, Анталью, Тбилиси и Ереван. Позднее аэропорт сообщил, что до конца дня планирует обслужить более 200 рейсов, а десять самолетов все еще находятся на запасных аэродромах.

На фоне ограничений авиакомпании начали корректировать расписание. «Уральские авиалинии» сообщили об изменениях рейсов между Сочи, Геленджиком, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Москвой. Часть самолетов была направлена на запасные аэродромы, а рейс Екатеринбург—Геленджик перенаправили в Минеральные Воды с дальнейшей доставкой пассажиров наземным транспортом. О возможных переносах, отменах и объединениях рейсов также предупредила Nordwind Airlines.

Как сообщили «Ъ-Сочи» в S7 Airlines, согласно федеральным авиационным правилам, пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билета при длительной задержке рейса. Аналогичную информацию предоставили и в авиакомпании «Азимут».

13 июня ситуация в аэропорту Сочи оставалась напряженной. По данным онлайн-табло, задерживались 54 рейса, еще четыре были отменены. Ограничения затронули направления в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, Самару, Ереван и Тюмень. В аэропорту напоминали, что Росавиация в последние дни неоднократно вводила ограничения на использование воздушного пространства в Сочи и Геленджике.

Новая волна ограничений произошла 15 июня. Утром аэропорт сообщил о снятии ограничений, действовавших около полутора часов, однако позднее стало известно, что на прилет и вылет задерживаются уже 123 рейса. Среди направлений оказались Стамбул, Тель-Авив, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Казань и Самара. Еще 15 самолетов оставались на запасных аэродромах, часть пассажиров разместили в гостиницах.

Вечером 15 июня в Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотников. Глава города Андрей Прошунин призвал жителей и туристов укрыться в помещениях без окон и не использовать автомобили в качестве укрытия. Одновременно Росавиация вновь закрыла аэропорт Сочи для приема и выпуска самолетов. К вечеру суммарно задерживался 41 рейс, еще 11 отменили.

Утром 16 июня ограничения снова сняли, однако уже к 07:15 в аэропорту задерживалось около 100 рейсов — 42 на вылет и 55 на прилет. В списке задержанных оказались рейсы в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Анталью, Даламан и Ташкент. Позднее власти Сочи вновь объявили угрозу атаки БПЛА, после чего Росавиация повторно ввела ограничения на использование воздушного пространства.

После отмены угрозы аэропорт вернулся к штатной работе, однако расписание продолжило корректироваться.

На фоне ежедневных ограничений представители туристического рынка заявили, что ограничения в аэропорту Сочи не приведут к серьезному падению турпотока. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что главная болевая точка сейчас не Сочи, а Крым, поскольку на кубанский курорт туристы могут добраться автомобилем и железной дорогой.

По его словам, меньшая часть людей попадает в Сочи самолетом, тогда как в Крыму ограничено авиасообщение, периодически закрывается Крымский мост, а железнодорожное сообщение сталкивается со сбоями.

На этом фоне, по мнению господина Мкртчяна, Сочи, Анапа и Абхазия становятся основными бенефициарами крымской ситуации.

Он также заявил, что сочинским отельерам «несказанно повезло», поскольку ограничения в Крыму поддерживают загрузку курортов Краснодарского края летом 2026 года.

Мария Удовик