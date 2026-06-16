В Ростовской области доля нищего населения составляет 7,1%

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в Ростовской области по итогам 2025 года составила 7,1%. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова в ответ на запрос «Ъ-Ростов».

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По доле населения с доходами ниже границы бедности в 2025 году регион занимает 29 место среди субъектов РФ и третье место среди субъектов Южного федерального округа.

К 2030 году уровень бедности в Ростовской области должен снизиться до 7%, говорится в сообщении главы минтруда. Как отметили в ведомстве, в регионе уже сложилась устойчивая тенденция к снижению численности нищего населения — от 562,6 тыс. человек в 2019 году (13,3%) до 293,1 тыс. человек в 2025 году (7,1%).

В 2025 году государственная социальная помощь в виде социального пособия предоставлена 45,6 тыс. малоимущим семьям (гражданам) Ростовской области. Это почти в два раза меньше, чем в прошлые годы (в 2024 году — 83,1 тыс.; в 2023 году — 84,5 тыс.).

Кристина Федичкина