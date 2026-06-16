Предлагаемая медианная зарплата в Ростовской области превышает 72 тыс. рублей

По данным hh.ru, медиана предлагаемой заработной платы в Ростовской области за 2025 год составила 72,2 тыс. руб., следует из ответа компании на запрос «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году медиана составляла 50,4 тыс. руб. В 2024 году она вросла на 22%, до 61,6 тыс. руб. В 2025 год рост составил 17%.

«Темпы зарплатной гонки начали замедляться в прошлом году. Бизнес адаптировался к новым реалиям: компании продолжают повышать зарплаты, чтобы удерживать ключевых сотрудников и привлекать таланты, но делают это более взвешенно. Работодатели учатся оптимизировать расходы, автоматизировать рутинные процессы и предлагать кандидатам комплексную мотивацию, гибкие графики и социальные пакеты»,— отметили в hh.ru.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в Ростовской области по итогам 2025 года составила 7,1% (293,1 тыс. человека). Входящие в эту категорию люди получают ежемесячный доход менее прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 16,7 тыс. руб. в месяц.

Кристина Федичкина