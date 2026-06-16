В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
На территории Новороссийска ввели режим угрозы атаки беспилотников. Об этом днем 16 июня сообщил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
При включении сирен жителям и гостям города рекомендуют переместиться в укрытия, а также в помещения без остекления. В случае, если сигнал тревоги застает на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или подземном паркинге.
Для укрытий запрещается использовать автомобили и места рядом со стенами многоквартирных домов.
В настоящее время угроза атаки беспилотников также объявлена в Анапе.