В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Новороссийска ввели режим угрозы атаки беспилотников. Об этом днем 16 июня сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен жителям и гостям города рекомендуют переместиться в укрытия, а также в помещения без остекления. В случае, если сигнал тревоги застает на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или подземном паркинге.

Для укрытий запрещается использовать автомобили и места рядом со стенами многоквартирных домов.

В настоящее время угроза атаки беспилотников также объявлена в Анапе.

Кристина Мельникова