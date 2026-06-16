На Дону количество получателей социальных пособий сократилось почти в два раза

В 2025 году количество получателей социальных пособий в Ростовской области сократилось на 45%, следует из данных, предоставленных министерством труда и социального развития региона в ответ на запрос «Ъ-Ростов».

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По данным ведомства, в 2025 году социальные пособия в Ростовской области были предоставлены 45,6 тыс. малоимущим семьям (гражданам). В 2024 году получателей пособий было 83,1 тыс., а в 2023 году — более 84,5 тыс.

В министерстве отметили, что в Ростовской области с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, также заключают социальные контракты. В 2025 году в регионе заключено почти 4,7 тыс. социальных контрактов (в 2024 году — 4, 2 тыс., в 2023 году — 6, 1 тыс.).

«Социальная помощь в рамках социального контракта может быть направлена на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, иные мероприятия, направленные на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации»,— пояснили в министерстве труда.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в Ростовской области по итогам 2025 года составила 7,1% (293,1 тыс. человека). По доле населения с доходами ниже границы бедности в 2025 году регион занимает 29 место среди субъектов РФ и третье место среди субъектов Южного федерального округа.

Кристина Федичкина