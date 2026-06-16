Суд в Петербурге оштрафовал художницу Скочиленко за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек художницу Александру Скочиленко к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — о дискредитации использования Вооруженных сил РФ или войск Росгвардии. Как сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга, ей назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Речь идет о комиксе «Книга о репрессиях»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Речь идет о комиксе «Книга о репрессиях»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Поводом для протокола стали материалы, обнаруженные при осмотре облачного сервиса хранения, доступного через канал в мессенджере. По данным пресс-службы, в открытом доступе находились книги с информацией о репрессиях и графическими изображениями, автором которых указана госпожа Скочиленко. В сообщении суда говорится, что первые страницы начинаются словами «Париж, Берлин, Вильнюс» и заканчиваются фразой «...Скочиленко! На выход! Это твой выход!». Суд счел, что в материалах содержатся выражения, дискредитирующие использование ВС РФ.

Речь идет о комиксе «Книга о репрессиях», в котором художница рассказывает о своем уголовном деле и аресте. Заседание прошло без самой Александры Скочиленко и ее адвоката. Согласно материалам дела, канал художницы нашли в апреле этого года сотрудники Центра «Э».

Как сообщал «Ъ Северо-Запад», в ноябре 2023 года Василеостровский районный суд признал Сашу Скочиленко виновной по ст. 207.3 УК РФ — о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Ей назначили семь лет колонии общего режима и на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Дело было связано с акцией в магазине в Петербурге: в марте 2022 года госпожа Скочиленко разместила пять ценников-листовок с информацией о действиях российской армии на Украине.

1 августа 2024 года Александра Скочиленко была освобождена в результате обмена заключенными между Россией и США. Как писал «Ъ», указ о её помиловании и помиловании других участников обмена подписал президент Владимир Путин. Обмен прошел в Анкаре.

Полина Пучкова