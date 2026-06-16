Сенатор Людмила Нарусова может покинуть Совет Федерации

Глава Тувы Владислав Ховалыг, чьим представителем в Совете Федерации является вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, не планирует продлевать ее полномочия в случае переизбрания на новый срок. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в верхней палате парламента. Политическая карьера одного из самых оппозиционных сенаторов может завершиться в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политическая карьера одного из самых оппозиционных сенаторов может завершиться в сентябре

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Политическая карьера одного из самых оппозиционных сенаторов может завершиться в сентябре

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам собеседников издания, Ховалыг, заручившийся поддержкой президента на второй срок 22 мая, намерен назначить сенатором «своего человека». Искать госпоже Нарусовой место в другом регионе не планируется. Сама сенатор заявила «Коммерсанту», что не знает о планах главы Тувы, и порекомендовала обратиться к нему. Людмила Нарусова впервые попала в парламент в 1995 году, избравшись в Госдуму от Петербурга. В 2000 году была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Ее полномочия в СФ истекают в сентябре 2026 года, а карьера в парламенте длится уже почти три десятилетия.

Кирилл Конторщиков