От Тувы мандат не ищут

Как стало известно “Ъ”, в сентябре может завершиться 30-летняя парламентская карьера Людмилы Нарусовой — вдовы первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и одного из самых оппозиционных российских сенаторов. По словам источников “Ъ”, глава Тувы Владислав Ховалыг, чьим представителем в Совете федерации (СФ) является госпожа Нарусова, не планирует продлевать ее полномочия в случае своего переизбрания на новый срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Нарусова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Людмила Нарусова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что Людмила Нарусова может покинуть СФ, “Ъ” сообщили два источника в верхней палате. По словам одного из них, глава Тувы, который 22 мая заручился поддержкой Владимира Путина на второй срок, хочет назначить сенатором «своего человека».

Искать госпоже Нарусовой место в другом регионе не планируется, добавил собеседник “Ъ”.

Сама сенатор заявила “Ъ”, что не знает о планах главы Тувы, и порекомендовала обратиться непосредственно к нему. “Ъ” направил Владиславу Ховалыгу соответствующий запрос.

Людмила Нарусова впервые попала в парламент еще в 1995 году, избравшись в Госдуму по списку движения «Наш дом — Россия» от Санкт-Петербурга. Городом в тот момент руководил ее супруг Анатолий Собчак. В 1999-м она баллотировалась уже по округу в родной Брянской области, но проиграла коммунисту Василию Шандыбину. На выборах президента-2000 госпожа Нарусова была доверенным лицом Владимира Путина.

В 2002 году бывший депутат неожиданно получила пост сенатора от парламента Тувы. Как сообщал “Ъ”, его спикер объяснял выбор тем, что госпожа Нарусова имела большое влияние на федеральном уровне. Сама она признавалась, что хотела бы представлять в СФ Северную столицу, но при губернаторе Владимире Яковлеве, который победил на выборах-1996 Анатолия Собчака, это было невозможно.

Став сенатором, Людмила Нарусова вступила в Российскую партию жизни, которой руководил председатель СФ Сергей Миронов. Он способствовал продлению ее мандата вопреки позиции тувинских депутатов, сетовавших, что вдова Анатолия Собчака занимается «только разговорами и пиаром». Спустя три года парламентарий поменяла «прописку», став представителем брянского губернатора Николая Денина, но уже в 2012-м тот прекратил ее полномочия. В 2016 году Людмилу Нарусову делегировал в СФ глава Тувы Шолбан Кара-оол. Спустя пять лет он перебрался в Госдуму, а сенатор досталась «в наследство» новому руководителю республики Владиславу Ховалыгу.

За годы, проведенные в Совфеде, госпожа Нарусова снискала славу «возмутителя спокойствия».

Она критиковала ужесточение закона о митингах, создание института иноагентов, повышение пенсионного возраста и поправки к Конституции.

После начала спецоперации сенатор выражала недовольство введением уголовной ответственности за фейки об армии, усилением наказания за воинские преступления и даже отсутствием четких границ новых субъектов (правда, в итоге все перечисленные законы она поддержала).

В последнее время критике с ее стороны подвергались поправки о прекращении гражданства натурализованных лиц, запрете пропаганды чайлдфри и ответственности за поиск экстремистского контента.

Впрочем, прямым контактам Людмилы Нарусовой с президентом это ничуть не мешало. Например, 6 июня они встретились в Санкт-Петербурге и обсудили вопросы, связанные с формированием оргкомитета по празднованию 90-летия со дня рождения Анатолия Собчака.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает, что Людмила Нарусова изначально не была обязана своим статусом Совфеду и всегда подчеркивала эту автономность. При этом нельзя сказать, что она доставляла руководству палаты серьезные проблемы, поскольку спикер СФ Валентина Матвиенко «и сама способна иногда занимать яркую публичную позицию», отмечает эксперт. Политолог Константин Калачев добавляет, что в последние годы госпожа Нарусова «убавила громкость» и пропала из публичного пространства: «Думаю, ей самой в Совете федерации уже дискомфортно, ее там рассматривают как человека, который гипотетически может заявлять особое мнение, когда об этом не просили. Возраст уже солидный, ссориться ни с кем она, очевидно, не хочет, но и шагать в едином строю — это не ее. Расставание, видимо, произойдет по обоюдному желанию».

Андрей Прах; Валерий Лавский, Новосибирск