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Полеты в Москву из Петербурга могут задержать из-за ограничений в воздушном пространстве

В аэропорту Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов на Москву. Причина — временные ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С начала суток на подлете к столице уничтожили 60 беспилотников

С начала суток на подлете к столице уничтожили 60 беспилотников

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

С начала суток на подлете к столице уничтожили 60 беспилотников

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло, объявлениями в терминале и при необходимости обращаться в колл-центр по телефону +7 (812) 324-30-00. Также уточнить информацию можно у авиакомпаний через личный кабинет или разделы управления бронированием на их сайтах.

Как следует из сообщений Росавиации, в четырех аэропортах московского авиаузла ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Временно не работают Домодедово, Жуковский и Внуково. Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к столице уничтожили 60 беспилотников.

Карина Дроздецкая

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