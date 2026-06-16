Полеты в Москву из Петербурга могут задержать из-за ограничений в воздушном пространстве

В аэропорту Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов на Москву. Причина — временные ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала суток на подлете к столице уничтожили 60 беспилотников

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ С начала суток на подлете к столице уничтожили 60 беспилотников

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло, объявлениями в терминале и при необходимости обращаться в колл-центр по телефону +7 (812) 324-30-00. Также уточнить информацию можно у авиакомпаний через личный кабинет или разделы управления бронированием на их сайтах.

Как следует из сообщений Росавиации, в четырех аэропортах московского авиаузла ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Временно не работают Домодедово, Жуковский и Внуково. Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к столице уничтожили 60 беспилотников.

Карина Дроздецкая