Главные новости за 15 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Руководство воронежского ООО «Инвестиционная палата» причастно к схеме мошенничества с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб., организованной кипрской брокерской компанией Mind Money. Главой Mind Money является Юлия Хандошко, а владельцем и гендиректором «Инвестпалаты» — Алексей Седушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Экс-сотрудница Сбербанка в Воронеже Екатерина Андраханова получила 3,5 года за хищения у банкротов. Ее признали виновной в мошенничестве и взломе критической инфраструктуры. Дополнительно Андрахановой запретили на полтора года заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре РФ.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что получил предложение возглавить регион неожиданно. В интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу он пояснил, что предложение озвучил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в Москве.

Бывший вице-мэр Михаил Щербаков назначен врио главы Липецка после ухода Светланы Бедровой. Он будет руководить облцентром до избрания постоянного градоначальника депутатами городского совета.

Комиссии по этике создадут после слов курского чиновника на совещании с Хинштейном. Сегодня в ходе совещания речь губернатора Александра Хинштейна, касательно наведения порядка в сквере «Спутник», была прервана выкриком по аудиосвязи. Предположительно, сказано было: «Пошел вон!». Слова прозвучали из студии Льговского района и принадлежали Павлу Вертикову, исполняющему обязанности главы района.

Ремонт поврежденного от атаки дрона ВСУ дома в Орле займет не менее трех недель. Это время отведено только для замены всех окон. Затем специалисты приступят к восстановлению лоджий. В результате атаки на Орел 14 июня в здании начался пожар. Всего в доме пострадали почти 100 квартир и 40 автомобилей.

Вложения в основной капитал в Тамбовской области выросли на 900 млн руб. за год — до 20,2 млрд руб. Основной объем инвестиций был ориентирован на реальный сектор экономики. По целевому назначению основных фондов лидирующие позиции занимают обрабатывающие производства.

Егор Якимов