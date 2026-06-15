Ремонт поврежденного от атаки дрона ВСУ дома в Орле займет не менее трех недель

На аварийно-восстановительные работы многоэтажного жилого дома в Орле, поврежденного в результате удара украинского БПЛА в ночь на 14 июня, потребуется не менее трех недель. Это время отведено только для замены всех окон. Затем специалисты приступят к восстановлению лоджий. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.

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Параллельно восстанавливают инженерную инфраструктуру. Управляющая компания запускает пассажирский лифт. Грузовой получил более серьезные повреждения и нуждается в дополнительном обследовании.

В восстановительных работах участвуют муниципальные предприятия — «Спецавтобаза», «Орелводоканал» и «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Администрация Орла совместно с правоохранителями проводит поквартирный обход и фиксирует ущерб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате атаки на Орел 14 июня в здании начался пожар. Всего в доме пострадали почти 100 квартир и 40 автомобилей. Жителей разместили в ПВР. Сегодня Андрей Клычков на оперативном совещании заявил об одном погибшем и девяти пострадавших. Господин Парахин уточнил, что состояние большинства раненых улучшилось. Часть жителей уже выписана из медицинских учреждений, остальные готовятся вернуться домой.

По словам губернатора Андрея Клычкова, БПЛА был начинен поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим.

Сегодня над Орловской областью была уничтожена ракета «Фламинго».

Кабира Гасанова