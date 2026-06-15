Шуваев рассказал, как получил предложение стать белгородским губернатором

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что получил предложение возглавить регион неожиданно. В интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу он пояснил, что предложение озвучил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

«Позвонили и сказали, что завтра должен быть в Москве. Вылетел в Москву, прибыл в администрацию президента. Никто не говорил до конца. Сказали, что что-то предложат»,— рассказал Александр Шуваев.

Врио губернатора Белгородской области добавил, что после озвученного предложения прошел «ряд согласований», а через неделю он уже был на встрече с главой государства, к которой тщательно готовился.

«Президент мне сказал: ты едешь не воевать, а управлять регионом»,— рассказал господин Шуваев и добавил, что взаимодействует с Минобороны РФ и добровольческими объединениями.

Александр Коц также спросил у врио губернатора, почувствовал ли тот, что жители Белгородской области «его приняли». Глава региона заявил, что говорить об этом еще рано, «потому что он еще ничего такого не сделал».

На прошлой неделе Александр Шуваев дал первое большое интервью. В ходе него он рассказал о потерях региона с начала СВО, о планах по наполнению свободной экономзоны в 2026 году и об участии своих братьев в специальной военной операции.

Александр Шуваев участвовал СВО, стал Героем России. В 2025 году прошел федеральную кадровую программу «Время героев», с начала 2026 года работал вице-губернатором Иркутской области. Был назначен врио губернатора Белгородской области 13 мая. Его предшественник Вячеслав Гладков отработал в должности главы региона пять с половиной лет. Он покинул пост по собственному желанию.

Алина Морозова