Вложения в основной капитал в Тамбовской области выросли на 900 млн за год

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий Тамбовской области в первом квартале 2026 года составил 20,2 млрд руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — 900 млн руб. Такие данные привели на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доля инвестиций, направленных на машины, оборудование и хозяйственный инвентарь, составила 58,6%. На здания (кроме жилых), сооружения и улучшение земель пришлось 31,4% от общего объема вложений, на жилые помещения — 5,3%.

Основной объем инвестиций был ориентирован на реальный сектор экономики. По целевому назначению основных фондов лидирующие позиции занимают обрабатывающие производства (33,4%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (22,4%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (15,7%), а также транспортировка и хранение (13,4%). В структуре обрабатывающих производств преобладают инвестиции в производство пищевых продуктов — 8,7%.

По источникам финансирования собственные средства предприятий составили 81,2%, привлеченные средства — 18,8%. При этом доля бюджетных ассигнований в общем объеме инвестиций достигла 10,2%.

С 2026 по 2030 год в экономику Тамбовской области власти планируют привлечь более 800 млрд руб. частных инвестиций в основной капитал. За 2025-й объем вложений в регионе составил 102,5 млрд руб.

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что в Тамбовской области инвестиции в основной капитал предприятий сократились не так сильно, как в других областях макрорегиона. В среднем же предприятия Черноземья стали на 15% меньше вкладываться в развитие.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Инвестиции местного значения».

Кабира Гасанова